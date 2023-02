"Preghiamo per don Vittorio, ricoverato in ospedale"

La Comunità di Bareggia in apprensione per le condizioni di salute di don Vittorio Madè, sacerdote della Comunità pastorale "Santa Teresa Benedetta della Croce", residente a Macherio, nella frazione di Bareggia, con incarichi pastorali, ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale di Niguarda di Milano.

Don Vittorio ricoverato in ospedale

Dalla parrocchia fanno sapere che "la situazione è molto delicata. Chiediamo di ricordarlo nelle preghiere perché possa affrontare con fede e coraggio questo momento così difficile e tornare nella sua amata comunità".

Don Vittorio è arrivato a Bareggia il 1 settembre 2019 e si è sentito subito accolto. Classe 1946, è originario di Garbagnate Milanese. Ultimo di tre fratelli, la sua vocazione è nata sin da giovane, alla scuola media, in un periodo della sua vita piuttosto triste per la perdita prematura dell’amato papà. Nel 1971 ha celebrato la sua prima Messa, quindi è stato chiamato a fare il coadiutore a Rogoredo, nella periferia milanese dal 1971 al 1978, successivamente ha proseguito come cappellano al Policlinico di Milano sino al 1986.

E' stato rettore al Niguarda

Nel frattempo si è specializzato nella pastorale sanitaria a Roma. Dal 1986 al 1991 ha proseguito la sua attività al Policlinico di Milano come rettore e dal 1991 al 2000 ha ricoperto la figura di rettore all’ospedale Niguarda a Milano. In seguito è stato prevosto a Milano nella parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, a Gorla, dal 2000 al 2009.

Dal 2009 sino al 2019 è stato parroco della parrocchia principale dei Santi Gervaso e Protaso di Novate. Arrivato a Bareggia in sostituzione del compianto don Franco Oliverio, ora è sacerdote residente con incarichi pastorali.

