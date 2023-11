Prende fuoco camion dei rifiuti, a Varedo arrivano i pompieri. L'intervento questa mattina, venerdì, alle 7 nel parcheggio di via Rebuzzini

Camion dei rifiuti prende fuoco

I Vigili del Fuoco sono accorsi a Varedo questa mattina, venerdì 17 novembre, per spegnere l'incendio che aveva interessato un camion compattatore per il trasporto dei rifiuti. Intorno alle 7 il veicolo si trovava nel parcheggio di via Rebuzzini, quando nella parte posteriore si sono sviluppate delle fiamme e del fumo denso.

Accorsi i Vigili del Fuoco

Per spegnere l'incendio sono accorsi due mezzi dei Vigili del Fuoco: l'autopompa dal distaccamento di Desio e l'autobotte dal distaccamento volontario di Lazzate. Sul posto anche la Polizia Locale di Varedo. Il tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere i danni, evitando che il veicolo venisse distrutto dalle fiamme.