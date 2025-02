Prende fuoco la stufetta elettrica in bagno: paura nella corte

Paura questa mattina, intorno alle 8, per un incendio divampato in un’abitazione in una corte della centralissima via Sant'Antonio, a Cesano Maderno.

Prende fuoco la stufetta elettrica in bagno

A prendere fuoco una stufetta elettrica utilizzata per scaldare il bagno, probabilmente per un cortocircuito. Nell’appartamento, disposto su due piani, vivono cinque persone; allo scoppio dell'incendio erano presenti una ventenne con le due figlie. E' stata lei ad accorgersi dell'incendio giusto in tempo per mettersi in salvo insieme alle bambine.

L'intervento dei Servizi sociali

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area interessata dal rogo. I pompieri hanno circoscritto le fiamme prima che si propagassero al tetto, al piano terra e all'appartamento confinante. Sul posto anche il sindaco Gianpiero Bocca con gli assessori Manuel Tarraso e Massimiliamo Bevacqua. L'alloggio verrà dichiarato inagibile. La famiglia in questo momento è a colloquio con le assistenti dei Servizi sociali del Comune.