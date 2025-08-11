Il rogo

Sul posto i Vigili del Fuoco di Milano e Monza che hanno domato le fiamme nel giro di poco tempo

Attimi di paura nella notte tra ieri, domenica 10 agosto e oggi, lunedì a Caponago per l’incendio di un casolare situato sulla strada consortile per Carugate.

Prende fuoco un casolare, paura a Caponago

L’allarme è scattato nel cuore della notte ed ha portato sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza e Milano con due APS (autopompa serbatoio), un’autoscala e un’autobotte, un carro soccorso e un modulo boschivo.

Fiamme domate in poco tempo

Insieme a loro anche le forze dell’ordine. Le squadre intervenute hanno prontamente estinto le fiamme. Fortunatamente il rogo non ha provocato feriti.