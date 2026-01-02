Intervento di una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 gennaio, a Biassono.

Prende fuoco una lavatrice in una lavanderia self service, intervengono i pompieri

La richiesta di intervento intorno alle 17.30 presso una lavanderia self service di via D’Arnolfo dove poco prima, per cause ancora in fase di accertamento, un’asciugatrice industriale in funzione ha preso fuoco.

La squadra giunta prontamente sul posto ha provveduto ad estinguere rapidamente l’incendio che era limitato al cesto di asciugatura contenete dei capi, evitando il coinvolgimento di ulteriori macchinari adiacenti. Sul posto è intervenuta un’autopompa serbatoio (APS) del distaccamento di Lissone.

Presenti anche le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza. Non risultano coinvolti civili.