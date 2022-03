Carnate

Alcuni testimoni riportano di una furiosa lite tra due stranieri ubriachi al termine della quale uno dei due avrebbe incendiato la macchina dell'altro

Auto in fiamme nel cuore del quartiere Stazione di Carnate, ma nel rogo rischia di andare a fuoco un’intera palazzina: è giallo sulle cause dell'incendio.

Prende fuoco un'auto e rischia di bruciare anche una palazzina: giallo sulle cause

Sono stati attimi di vero terrore quelli vissuti nella notte tra venerdì e sabato in via Volta, a due passi dallo scalo ferroviario.

L’allarme è scattato intorno alle 3. Stando alle testimonianze dei presenti, pare che due uomini di origine arabe abbiano cominciato a litigare pesantemente tra loro. Dalle parole agli spintoni e dalle mani ai fatti. Visibilmente in preda ai fumi dell’alcol, uno dei due si sarebbe spinto decisamente oltre dando fuoco alla macchina del proprio avversario.

Versioni differenti

Subito è scattata la chiamata ai soccorsi, intervenuti con un’ambulanza e un mezzo dei Vigili del fuoco. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, che hanno raccolto la versione del proprietario della macchina. Stando alle sue parole non ci sarebbe stata alcuna lite, ma il veicolo avrebbe preso fuoco da solo mentre si trovava allo sportello della banca per un prelievo. Una ricostruzione che però stona con quanto riportato da alcuni testimoni e residenti.

LEGGI LA STORIA INTEGRALE E LE TESTIMONIANZE DEI RESIDENTI SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 8 MARZO 2022