Prende quasi mille euro di alcolici al supermercato e non paga: denunciata ladra seriale

Beccata

E' emerso che la donna, 55 anni, aveva messo a segno ben due colpi in un solo pomeriggio

Ha preso dagli scaffali del supermercato quasi mille euro tra alcolici e superalcolici. Poi è scappata senza pagare. E quello non era neppure il primo "colpo" della giornata. Beccata dai Carabinieri, una 55enne è finita nei guai.

Fa il pieno di alcolici e non paga

E' successo al supermercato Esselunga di viale Como a Giussano. I Carabinieri della Stazione di Verano Brianza hanno sorpreso e denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato una donna 55enne, residente a Milano, disoccupata, già nota alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti, rapina, furto, evasione, truffa e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

La "mano lesta" è stata beccata dai militari dopo aver ripulito gli scaffali da merce, in particolare alcolici e superalcolici, per un valore complessivo di circa 850 euro.

Doppio colpo in un pomeriggio

Non è finita perché, nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto un secondo bottino da circa 750 euro rimediato qualche ora prima in un altro punto vendita Esselunga, a Lissone.

L’intera merce è stata restituita ai supermercati. Nei confronti della 55enne è stato altresì proposta l’emissione del foglio di via obbligatorio dai comuni di Giussano e Lissone.