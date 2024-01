Hanno deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno lanciando sassi contro i pannelli anti-rumore del treno. Alla fine uno si è rotto, per fortuna senza causare feriti.

Prendono a sassate i pannelli antirumore

Responsabile del gesto un gruppo di giovani vandali che in via Torino, a Baruccana (Seveso) hanno deciso di prendere di mira i pannelli anti-rumore in vetro che separano i binari della ferrovia e la strada.

Pannelli le cui condizioni, almeno per quanto riguarda quelli in vetro ancora rimasti, non sono delle migliori: la scorsa estate uno era crollato al suolo nonostante le segnalazioni da parte dei preoccupati residenti. Un incidente dovuto probabilmente al troppo caldo e al deteriorasi causato dal tempo. Un po’ come era accaduto nel 2019. Fortunatamente nelle due circostanze nessuno, in auto o a piedi, era rimasto ferito.

E ora, ai due pannelli mancanti, se n’è aggiunto un terzo, abbattuto dai vandali. L’episodio si è verificato nella notte di Capodanno.

Ad avvertire i Carabinieri ci hanno pensato i residenti. Tra loro Maria Grazia Camagni, referente dell’associazione Controllo di Vicinato:

«Erano quattro ragazzi. Si divertivano a lanciare sassi contro i pannelli anti-rumore - spiega - Uno di questi è stato rotto ed è caduto. Hanno rovinato anche il muretto della recinzione. Probabilmente se si fossero fatti male avrebbero imparato la lezione. Alcune persone non si rendono conto di quanto siano stupidi certi gesti fino a quando non finiscono col fare danni anche a se stessi».

Diversi atti vandalici

Quello ai pannelli anti-rumore non è stato l’unico atto vandalico di Capodanno. Sempre a Baruccana sono stati infatti rovinati pali e cartelli. Non è chiaro se si è trattato dello stesso gruppo di ragazzi, ma alcuni di questi cartelli sono stati abbattuti perché colpiti da sassi e oggetti. A fare l’amara scoperta sono stati gli agenti della Polizia Locale il giorno successivo, su segnalazione di alcuni cittadini. Il Comune ha già iniziato a provvedere alla sostituzione con una nuova impiantistica.