Prendono fuoco i rifiuti, arrivano i pompieri

A prendere fuoco sono stati i rifiuti abbandonati in un edificio dismesso, probabilmente rifugio per qualche senza tetto, e per spegnere il rogo si è reso necessario l’intervento dei pompieri

L’intervento dei pompieri a Varedo

L’allarme è scattato questa mattina, intorno alle 10.30. Diverse squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute a Varedo, in via Umberto I 69, per domare un incendio di rifiuti in un edificio dismesso dell’area ex Snia. Sul posto sono entrati in azione l’Aps di Desio e l’autobotte di Lazzate, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. A prendere fuoco, per cause in fase di accertamento, sono stati dei rifiuti e quando le Forze dell’ordine sono intervenute non è stato trovato nessuno.