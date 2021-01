Nonostante le difficoltà di un anno, come il 2020, che ha condizionato e in molti casi addirittura annullato manifestazioni tradizionali anche in occasione del Natale, l’Amministrazione comunale – grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni “Amici dell’Arte” e “Pro Loco e Pro Meda” – non ha voluto mancare l’appuntamento con “Il Presepe a Meda, Arte e Tradizione”.

Presepe a Meda, ecco i vincitori della XVI edizione

“Ci siamo adattati alle esigenze imposte dall’emergenza sanitaria ma abbiamo fortemente voluto proseguire il percorso del concorso, giunto alla sua 16^ edizione, che valorizza la creatività artistica dei medesi per rappresentare la Natività, espressione popolare per celebrare e festeggiare la Vita che nasce per la salvezza di tutti noi”, commenta l’assessore alla Cultura Fabio Mariani.

“E’ stato così bandito un concorso fotografico, che ha avuto l’apporto del Circolo Fotografico dell’Acli di Meda, a cui potevano partecipare, come negli anni passati, tutte le famiglie di Meda, le scuole (anche singole classi), parrocchie, associazioni, rioni, ditte. Ringrazio vivamente i numerosi partecipanti che ci hanno inviato le immagini delle loro creazioni e le associazioni che hanno reso possibile l’iniziativa anche in piena pandemia. E tanti complimenti ai vincitori!”.

I vincitori

Ecco allora quali sono i vincitori della sedicesima edizione del concorso:

Categoria Famiglie e Primo assoluto:

CARLO MARIANI con un Presepe realizzato in tecnica mista, legno e metallo, dal titolo “Ritorniamo a sognare insieme per un futuro migliore”. La giuria ha espresso la seguente motivazione “Molto originale, ben curato nella realizzazione e di sicuro effetto” e lo ha considerato anche il migliore in assoluto. Presepe Tradizionale

ALESSANDRO MARIANI (Motivazione: “Presepe tradizionale lombardo. Cascina con cortile, stalle e magazzini. Richiama il lavoro quotidiano dei contadini. Una realizzazione bella e semplice. Apprezzabile il lavoro artigianale”).

Enti:

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE, realizzato dall’artista medese Franco Minotti (Motivazione: “Seppur semplice e senza fronzoli, è ricco di significato, con l’inserzione di elementi naturali”).

Menzione Speciale:

CIRCOLO XX SETTEMBRE, realizzato da Valter Mariani e collocato in piazza Cavour (Motivazione: “Stilizzato, molto elegante nella realizzazione, con intenso significato religioso perché inserito nella chiesa come simbolo della nuova religione che sta per nascere”). L’opera è artigianale, semplicemente in legno-traforo con rimando al Santuario simbolo della città.

Scuole:

– Scuola secondaria di I grado ANNA FRANK, classi 2a e 3a D, insegnanti Isabella Mariani e Angela Dentoni (Motivazione: “Originale e realizzato con grande cura. Apprezzabile la descrizione che fa riferimento all’educazione civica da insegnare a casa e a scuola”).

– Scuola primaria POLO, insegnante Pierpaola Venturini (Motivazione: “Semplicità e ricchezza di un presepe elegante dove la felicità è data dai bambini che circondano la natività”).

– Scuola d’infanzia MARIA BAMBINA (Motivazione: “Presepe aereo. I personaggi e le scene, ben curati e di effetto, sono realizzati

singolarmente. Bimbi e maestre hanno lavorato abilmente e con fantasia immaginando di essere in un castello”.

Menzioni speciali ai più piccoli

Infine la Commissione ha rivolto un incoraggiamento speciale ai concorrenti più piccoli: Marina Colombo (anni 7) col fratellino Samuele (anni 3) e Davide Gagliardi (anni 9).

La Giuria

La Commissione che ha esaminato gli elaborati era composta da: Fabio Mariani (assessore alla Cultura Comune di Meda), Luigi Tagliabue (Pro Loco Pro Meda), Antonio Castelli ( Amici dell’;Arte), Francesca Isacchini (Circolo Fotografico Acli Meda).

(In anteprima Il Presepe di Carlo Mariani, vincitore assoluto e della categoria “Famiglie”)