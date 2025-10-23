Presi in auto con la droga

Presi letteralmente con la droga tra le mani.

E’ di quattro giovani denunciati il bilancio dell’operazione portata a termine nei giorni scorso dalla Polizia locale, ad Agrate Brianza.

Nel parcheggio del parco comunale di Agrate

E’ accaduto all’interno del parcheggio adiacente al parco Aldo Moro. Durante un servizio, i componenti di una pattuglia della Locale di Agrate in transito hanno notato nell’area di sosta un’auto parcheggiata con a bordo quattro persone.

Quattro sospetti a bordo e quel dispositivo lanciato sotto l’auto

Nel passare accanto al veicolo gli agenti si sono accorti di alcuni strani movimenti. In particolare uno dei quattro giovani ha lasciato cadere dall’abitacolo un oggetto dotato di display luminoso. A quel punto i ghisa hanno arrestato la marcia, sono scesi e hanno deciso di procedere con un controllo. Hanno chiesto agli occupanti del mezzo, risultati poi essere quattro 20enni, italiani, tutti residenti a Monza, di recuperare l’oggetto lasciato cadere e di consegnarlo.

Un bilancino per pesare la droga

Una volta avuto tra le mani il dispositivo, gli agenti hanno accettato che si trattava di un bilancino elettronico di precisione utilizzato solitamente per pesare la sostanza stupefacente per poi procedere con la suddivisione in dosi. I due agenti hanno quindi chiesto il supporto di altri colleghi con i quali hanno poi proceduto alla perquisizione dell’auto.

La perquisizione e la scoperta del panetto di hashish

Controllo che ha dato esito positivo, perché tra i sedili è stato scovato un panetto di hashish del peso di 50 grammi. Non solo, sono stati rinvenuti anche due strumenti solitamente utilizzati per sminuzzare l’hashish. Il successivo test effettuato sulla sostanza rinvenuta ha dato esito positivo.

Denunciati

A quel punto i quattro sono stati denunciati a piede libero per il possesso di sostanze stupefacenti, ben oltre la modica quantità. Spetterà poi all’autorità giudiziaria stabilire se si sia trattato di detenzione ai fini dello spaccio. La merce è stata sequestrata.