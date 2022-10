Presidio dei lavoratori della Rovagnati contro gli appalti esterni

Mattinata di scioperi davanti ai cancelli dell'azienda "Rovagnati" a Villasanta.

Stamattina, lunedì 24 ottobre 2022, gli operai, circa una ventina, che fanno capo alle cooperativa "Prg", hanno incrociato le braccia in protesta contro le nuove decisioni prese dalla stessa cooperativa che coordina la maggior parte dei lavorator impiegati nei siti produttivi di Arcore, Villasanta e Biassono.

A confermare i motivi della protesta è stato Luis Seclen, rappresentante della confederazione unitaria di base di Monza .

"Stamattina ad alcune lavoratrici è stato proposto di rimanere a casa per qualche giorno a causa della mancanza di lavoro - ha spiegato Seclen - Alcune di loro sono state allontanate dai cancelli Peccato, però, che loro stesse si siano accorte che nell'azienda di Villasanta sono entrate una quindicina di lavoratrici, tutte con contratto a tempo determinato. Una decisione incomprensibile che non possiamo accettare in maniera passiva. In pratica la cooperativa ha deciso, senza instaurare alcun tipo di confronto con noi, di far lavorare solo chi ha un contratto a tempo determinato al fine di ottenere agevolazioni fiscali con soldi statali, a discapito di lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, impiegate da 15 anni nell’azienda".