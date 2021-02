Presidio di Cgil, Cisl e Uil davanti al San Gerardo “al fianco delle donne”. Appuntamento venerdì 19 febbraio dalle 15 alle 17, rispettando le norme anti Covid.

“L’Italia è tra gli ultimi posti in Europa per occupazione femminile, parità di salario e possibilità di realizzazione professionale. Erano donne il 60% dei posti di lavoro persi nel 2020 a causa della pandemia, perché occupate con contratti a termine, nei settori dei servizi ricettivi, della ristorazione e nell’assistenza domestica, sono precarie, con orari part time, spesso involontari”.

Inizia con queste parole il volantino che Cgil, Cisl e Uil distribuiranno venerdì prossimo durante il presidio in programma nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, davanti all’ospedale San Gerardo a Monza. Un’iniziativa per segnalare il fatto che le donne, nel mondo del lavoro, continuano ad essere penalizzate

“L’inadeguato finanziamento delle politiche sociali e per l’infanzia – proseguono i sindacati nelle loro rivendicazioni – riduce l’offerta di servizi pubblici con pesanti ricadute in termini occupazionali e sull’effettiva possibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro che diventa solo un esercizio di responsabilità individuale.

“La riduzione del perimetro pubblico nell’offerta di servizi sociali e sanitari riproduce un modello di welfare che grava ancora prevalentemente sulle donne: proprio nel 2020, con la pandemia, innanzitutto in Lombardia, sono emerse in modo clamoroso le conseguenze di un modello che riduce drasticamente i servizi territoriali e di prossimità, creando le condizioni per l’espansione dei soggetti economici privati”.

Tanti i servizi penalizzati negli ultimi anni