Gli si sono avvicinati in gruppo e hanno iniziato a picchiarlo per rapinarlo. Alla fine si sono dovuti accontentare di poche decine di euro. Il malcapitato è finito in ospedale in codice giallo con escoriazioni al volto.

Preso a botte e rapinato in piena notte a Desio

Aggressione in piena notte tra domenica e oggi, lunedì 28 giugno, in via Garibaldi, nei pressi del civico 200 a Desio. L’allarme è scattato poco prima delle 2.30. Secondo quanto ricostruito, un 22enne di origini egiziane, residente a Milano ma che gravita in zona, è stato aggredito da un gruppo di nordafricani. Lo hanno picchiato, colpendolo soprattutto al volto, e alla fine sono riusciti a sottrargli poche decine di euro in contanti.

Sul posto si sono immediatamente portati i Carabinieri della Compagnia di Desio, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina. Al momento i nordafricani non sono ancora stati identificati.

Il 22enne preso a botte, che ha riportato escoriazioni al viso, è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa cittadina, che dopo le prime cure lo hanno trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.