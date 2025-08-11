Preso il pirata della strada che aveva travolto moto e bici a Concorezzo

Terribile schianto

Alla guida dell’auto c'era un 32enne di Biassono. Il centauro 31enne di Concorezzo è stato trasportato al San Gerardo di Monza, mentre il ciclista 48enne di Monza è al Niguarda di Milano

E' stato acciuffato stamattina, lunedì 11 agosto 2025, il pirata della strada che ieri, domenica, aveva travolto un motociclista e un ciclista sulla Sp3, a Concorezzo.

Un drammatico incidente stradale avvolto nel «giallo», con tanto di fuga dell'automobilista che ha provocato lo scontro. Il terribile schianto frontale, dicevamo, è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Concorezzo, a pochi minuti prima delle 19 lungo la Sp3, quasi all’altezza del parco acquatico Aquaworld.

Pirata acciuffato dai carabinieri

Secondo una prima ricostruzione l'automobilista, un 32enne residente a Biassono, per cause in corso di accertamento ha investito, a tutta velocità, all'altezza di una curva, contemporaneamente un motociclista di 31 anni, residente in città nel quartiere «Milanino» e un ciclista di 48 anni residente a Monza che arrivavano da Concorezzo ed erano entrambi diretti verso Brugherio.

Impatto terribile

Un impatto terribile e violento che ha provocato il ferimento di due uomini. Il motociclista è stato addirittura sbalzato dal suo mezzo per oltre una decina di metri e ha terminato la sua corsa su un prato che si trova accanto alla sede stradale. Stabilizzato sul posto, è stato poi trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza. Più gravi, invece, le condizioni del ciclista, elitrasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Un incidente che, dicevamo, si è tinto di «giallo». Infatti i sanitari del 118 e le Forze dell’ordine, al loro arrivo sull’incidente, hanno trovato le vittime stese sull’asfalto ma nessuna traccia di chi si trovava alla guida del veicolo. Da lì sono iniziate subito le ricerche da parte dei Carabinieri.

Denunciato per lesioni personali, fuga e omissione di soccorso

La centrale operativa ha inviato sul posto un massiccio dispiegamento di soccorsi: due ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, un mezzo di soccorso avanzato, oltre ai Vigili del Fuoco di Monza e all’elisoccorso che è atterrato proprio sulla carreggiata. I mezzi coinvolti sono stati rimossi dagli uomini del soccorso stradale Lanzanova di Monza.

Come detto il 32enne alla guida dell’auto ha tentato di far perdere le proprie tracce, ma la sua fuga è durata poco. Le successive e immediate indagini hanno permesso ai Carabinieri della compagnia di Vimercate di procedere al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria del giovane, ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali stradali, fuga ed omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale e guida senza patente.