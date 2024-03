Prestanome del boss arrestato a Limbiate, il sindaco: "Comune totalmente estraneo". Antonio Romeo vuole tutelare l'immagine della città: "Brutta vicenda personale non collegata alla sua attività di dipendente"

Comune completamente estraneo

"In merito alle notizie che sono state diffuse nelle ultime ore e che coinvolgono l’architetto Massimo Gentile, il Comune di Limbiate dichiara la completa estraneità ai fatti che riguardano vicende non collegate alla sua attività di dipendente comunale" scrive l'Amministrazione in una nota.

La dichiarazione del sindaco Romeo

L'architetto, assunto in Comune nel 2019 dove si è occupato di lavori pubblici, è stato arrestato per associazione mafiosa: è accusato di aver prestato per dieci anni (dal 2007 al 2027) l'identità al boss Matteo Messina Denaro durante la sua lunga latitanza.