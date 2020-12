Nonostante l’invito del proprietario ad uscire ha preteso alcolici dentro al bar. All’arrivo dei Carabinieri ha tentato di allontanarsi ma è stata bloccata. Denunciata una donna di 38 anni.

Pretende alcolici al bar e inveisce contro i Carabinieri: denunciata 38enne

E’ accaduto a Carnate. La 38enne, già in evidente stato di agitazione, non ha raccolto l’invito del proprietario del locale che ha così allertato i Carabinieri. All’arrivo dei militari sul posto, la donna ha tentato di allontanarsi velocemente per evitare di farsi identificare. Una volta fermata, ha inveito contro i Carabinieri, opponendo resistenza e rifiutandosi di declinare le proprie generalità.

La donna è stata poi fatta visitare dal personale del 118 ed accompagnata in ospedale a Vimercate dove è stata trattenuta in osservazione per agitazione psicomotoria. La 38enne, originaria del Marocco, è stata inoltre denunciata in stato di libertà per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

TORNA ALLA HOME