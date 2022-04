Varedo

L’associazione ha iniziato le lezioni: "Un momento di distensione dopo tante tensioni nel periodo della pandemia"

Prevenzione e benessere, corso di yoga con Cuore di donna

Un momento di benessere per prendersi cura dello spirito, con effetti benefici anche sul corpo. Con questo auspicio è iniziato venerdì il corso di yoga promosso da Cuore di donna. Dodici incontri gratuiti nella palestra della scuola media Agnesi di Varedo, ogni venerdì, rivolti alle iscritte all’associazione varedese, sempre in prima linea per sostenere chi affronta il cancro e lotta contro i tumori femminili. "Abbiamo pensato di offrire alle donne una proposta gradevole, un momento di distensione dopo tante tensioni dovute al lungo periodo di pandemia - hanno spiegato le volontarie del gruppo - l’adesione è stata molto buona ma potevamo accettare solo 15 partecipanti, altrimenti sarebbero state molte di più".

Prossimi appuntamenti in calendario

Con l’allentamento delle restrizioni sanitarie, anche Cuore di donna pensa a intensificare le attività e ha già messo a punto un fitto calendario di appuntamenti. Il più imminente è il 1 maggio, l’associazione sarà presente alla passeggiata di primavera in occasione della festa delle associazioni, poi lo stand delle volontarie si ritroverà nelle piazze delle città per varie feste estive, confermando la presenza assidua sul territorio. Parallelamente Cuore di donna prosegue la sua missione primaria di promuovere attività di informazione e prevenzione, sensibilizzazione e supporto alle donne.