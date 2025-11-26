Due denunce, una a Cogliate per ricettazione e una a Seveso per violazione del foglio di via obbligatorio, e due sanzioni al Codice della Strada

Nell’ambito del programma di interventi coordinati deciso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica lo scorso 24 settembre, la Questura di Monza e della Brianza ha svolto, ieri, 25 novembre, un nuovo servizio straordinario di prevenzione e controllo nelle aree del Parco delle Groane e nei comuni di Misinto, Cogliate e Lazzate.

Prevenzione e contrasto alla criminalità nelle aree del Parco delle Groane

L’attività, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al ripristino del decoro urbano, è stata condotta dalla Polizia di Stato in sinergia con le Polizie Locali dei comuni coinvolti e con la Guardia di Finanza, che ha messo a disposizione un’unità cinofila antidroga in aggiunta a quella della Polizia di Stato.

Controlli mirati nelle stazioni ferroviarie

Durante il servizio sono stati impiegati operatori della Polizia di Stato, tra cui equipaggi della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, e pattuglie delle Polizie Locali di Misinto, Cogliate e Lazzate. Parallelamente, la Polizia Ferroviaria ha svolto mirati controlli nelle stazioni di Ceriano Laghetto – Groane, Cesano Maderno-Groane, Seveso Baruccana, Cesano Maderno e Bovisio Masciago, estendendo l’attività lungo le tratte ferroviarie Milano–Camnago Lentate S4 e Saronno–Bovisio Masciago che ricadono nell’area della provincia di Monza e della Brianza.

Controllate 185 persone, 31 delle quali “schedate”

L’azione congiunta ha consentito di identificare 145 persone sul territorio e ulteriori 40 viaggiatori nelle aree ferroviarie, per un totale di 185 persone controllate, 31 delle quali risultate positive in banca dati di polizia. Nel corso delle operazioni, due cittadini sono stati denunciati: uno a Cogliate per ricettazione di una bicicletta, che è stata sequestrata, e uno a Seveso per violazione del foglio di via obbligatorio. Sono state inoltre elevate due sanzioni al Codice della Strada per la mancata esibizione della documentazione necessaria alla guida e per la circolazione di un ciclomotore privo dei dispositivi obbligatori. Sono stati eseguiti quattro posti di controllo e la verifica amministrativa di un esercizio commerciale.

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti

L’attività della Polizia Ferroviaria si è concentrata sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa nelle aree ferroviarie, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti e al mantenimento del decoro urbano. Nel corso dei controlli ai viaggiatori e nelle aree di stazione sono state identificate 40 persone, come detto, tra cui alcuni minorenni e diversi cittadini stranieri, nove dei quali sono risultati segnalati in banca dati.