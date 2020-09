Prima di morire dona la sua moto per aiutare i malati di Covid

Prima di morire ha donato la sua moto per aiutare i malati di Covid-19 in Perù. E’ l’ultimo commovente gesto del biker Claudio Segatto, stroncato da un tumore a 59 anni.

La moto era la sua più grande passione, quando sfrecciava con la sua Diavel si sentiva libero come non mai. E quando la malattia l’ha costretto sulla sedia a rotelle, ormai consapevole non solo che non sarebbe più tornato in sella, ma che ormai la sua vita stava giungendo al termine, ha pensato ad aiutare il prossimo, a chi stava soffrendo, e a ha deciso di donare il mezzo a don Stefano Tognetti, un sacerdote del Mantovano che l’ha utilizzata per ricavare dei fondi a favore dei malati di Covid-19 n Perù.

Altruista fino all’ultimo

Altruista fino all’ultimo, Segatto ha voluto che il suo amore per le due ruote si trasformasse in amore verso il prossimo. Un gesto che suggella la sua grande generosità, cifra distintiva del 59enne originario di Meda e «adottato» da Seregno dopo il matrimonio.

