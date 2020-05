Prima domenica post-lockdown: elisoccorso in azione

Prima domenica post-lockdown. Niente “riposo” per l’elisoccorso che parte in azione per numerosi interventi.

Prima domenica post-lockdown: incidente in Grignetta

Intorno alle 13 di oggi, domenica 24 maggio, l’eliambulanza è intervenuta per soccorrere un’escursionista di 54 anni, che, a seguito di una caduta, ha riportato un trauma alla spalla. L’elicottero, levato in volo dall’ospedale Niguarda di Milano, ha trasportato la donna all’ospedale di Menaggio.

Trauma Cranico per un altro escursionista

Poco dopo, intorno alle 13.30, nei pressi del rifugio Azzoni, in cima al Monte Resegone, un escursionista di 49 anni, è caduto. Subito sono stati allertati i soccorsi e fatto levare in volo dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elisoccorso. L’escursionista ha riportato un trauma cranico. Era cosciente , ma è stato necessario il trasporto all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Per ora non si hanno ulteriori notizie dell’incidente.

Terza intervento della giornata: codice giallo

Per la terza volta, intorno alle 14.47, l’elisoccorso è stato chiamato ad intervenire in Grignetta, sulla cresta Cermanati. I soccorsi sono stati chiamati in codice giallo per intervenire in favore di una persona di cui ancora restano sconosciuti sesso ed età.

Sempre in Grignetta, sul Fungo, questa mattina, intorno alle 10, erano rimasti incrodati due arrampicatori. Impossibilitati a proseguire la discesa, hanno chiamato i soccorsi. Dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo si è levato in volo l’eliambulanza per recuperare i due uomini, uno di 35 l’altro di 28 anni.

TORNA ALLA HOME PAGE