Primo incarico per don Marco Della Corna: si prenderà cura degli oratori di Lecco

Ieri mattina, sabato, nel Duomo di Milano, monsignor Mario Delpini ha reso noto le destinazioni pastorali dei 22 diaconi (ormai prossimi all’ordinazione sacerdotale). L’Arcivescovo di Milano ha assegnato al servizio della Comunità pastorale Madonna del Rosario di Lecco il besanese don Marco della Corna. Ad accoglierlo erano presenti il prevosto, monsignor Davide Milani, e don Filippo Dotti, responsabile della Pastorale Giovanile della Comunità.

Don Marco Della Corna da settembre a Lecco

Don Marco Della Corna, nato nel 1986, è originario di Villa Raverio di Besana Brianza, è laureato in Matematica ed ha insegnato questa disciplina per tre anni prima di entrare in seminario nel 2014. Diacono dal 28 settembre 2019, sarà ordinato sacerdote nel Duomo di Milano sabato 5 settembre 2020. Il suo primo incarico da prete sarà quindi a Lecco nella Comunità pastorale Madonna del Rosario, dove si occuperà principalmente della pastorale giovanile e degli oratori.

“Segno dell’amore di Dio”

Riceviamo oggi un grande dono del Signore dalla Chiesa ambrosiana e dal suo vescovo Mario Delpini – ha affermato monsignor Davide Milani – Un giovane che oggi ascolta la chiamata a diventare prete sarà una grande provocazione e testimonianza per le nostre parrocchie e per la città. Faremo del nostro meglio per accoglierlo e sostenerlo nell’essere con noi discepolo del Signore Gesù. Un prete donato ad una comunità non è un lavoratore che assume delle mansioni, ma un segno dell’amore di Dio che porta con sé dei carismi che vogliamo scoprire e contribuire a far fruttificare

Nei prossimi giorni don Marco sarà a Lecco per prendere i primi contatti con i sacerdoti e le realtà pastorali e per la presentazione alla Comunità.

TORNA ALLA HOME