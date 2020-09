Prima Messa a Ornago per don Arnaldo Mavero. Il nuovo responsabile della Comunità pastorale Santa Maria Maddalena ha incontrato la comunità.

Una domenica speciale

Dopo aver conosciuto la comunità di Mezzago domenica scorsa, nel fine settimana don Arnaldo Mavero ha incontrato i parrocchiani di Ornago. Il nuovo responsabile della Comunità pastorale Santa Maria Maddalena, che comprende anche i Comuni di Bellusco e Cavenago, ha celebrato la sua prima Messa nella chiesa in oratorio. Una domenica speciale quella andata in scena a Ornago, alla presenza anche del sindaco Daniel Siccardi. Durante la funzione don Arnaldo ha benedetto anche gli zainetti degli studenti, in vista di un anno scolastico in cui servirà più che mai l’aiuto dall’alto… La festa è proseguita nel pomeriggio, quando in oratorio si sono svolti una serie di giochi e incontri dedicati ai più giovani.

Il benvenuto dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale, intanto, ha voluto dare il suo benvenuto al nuovo parroco con una lunga lettera pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

“Caro don Arnaldo, oggi desideriamo darle il più caloroso dei benvenuti. Oggi entra ufficialmente a far parte della nostra comunità e nel giorno di festa del nostro oratorio entra a far parte delle nostre vite, entra a far parte della nostra famiglia – si legge nella lettera – Questo è un giorno che segna l’inizio di una nuova avventura, l’inizio di una nuova sfida, l’inizio di un vero e proprio matrimonio, quello tra lei e noi. Noi siamo qui perché riconosciamo nella nostra Chiesa un punto cardine della nostra vita cristiana e siamo fortemente convinti che insieme a lei si potrà percorrere un cammino che ci condurrà più vicini a Dio”.

Nella lettera non sono mancati riferimenti ai mesi scorsi e all’emergenza sanitaria che ancora ci costringe a vivere in modo differente rispetto al passato.

“Questo anno ci ha messo a dura prova – continuano il sindaco Daniel Siccardi e tutta l’Amministrazione comunale di Ornago – Questa emergenza sanitaria ci ha fatto capire che siamo ancora in tempo per recuperare quei valori che ci sono stati insegnati, siamo ancora in tempo per creare qualcosa che possa essere tramandato alle generazioni future, siamo ancora in tempo per amarci, per volerci bene e per condividere il cammino della vita. Che questo giorno possa essere l’inizio di una grande e bellissima collaborazione, una collaborazione tra mondo religioso e mondo civile. Un dialogo sempre aperto e costante: insieme possiamo fare la differenza”.

L’ingresso ufficiale di don Arnaldo Mavero nella Comunità pastorale Santa Maria Maddalena è previsto per sabato 3 ottobre.

