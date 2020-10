Prima serata di coprifuoco, Carabinieri impegnati nei controlli FOTO

Prima serata di coprifuoco tra strade quasi deserte e un vasto impiego di mezzi e uomini dell’Arma per i controlli. I brianzoli nel complesso si sono dimostrati rispettosi dello stop agli spostamenti dalle 23 alle 5, salvo urgenze o comprovate necessità.

Controlli dei Carabinieri nella prima serata di coprifuoco

Massiccia presenza dei militari su tutto il territorio della Compagnia di Seregno: i Carabinieri, con posti di blocco lungo le strade principali e nei punti strategici dei Comuni (tra cui via Briantina a Seregno, viale Brianza a Carate, la Nazionale dei Giovi a Lentate, corso Isonzo a Seveso) hanno fermato i pochi veicoli in circolazione, controllando le autocertificazioni già compilate o provvedendo a fornirle. Non sono state registrate particolari criticità. Poco prima che scattasse il coprifuoco, inoltre, i militari hanno effettuato un’attività di sensibilizzazione nei locali pubblici della zona. Situazione tranquilla anche nei Comuni di competenza della Compagnia di Desio: non è stata elevata alcuna sanzione.

