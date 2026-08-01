Prima una lite e poi l’investimento in auto di due 15enni, uno finito in ospedale. Follia a Macherio

Si indaga a Macherio su una donna che martedì sera, ha travolto in auto due ragazzini di 15 anni arrivati da Sovico a Piedi in centro paese, ed è poi fuggita.

Follia in pieno centro

Due ragazzini sono stati travolti sul marciapiede, martedì scorso, da un’auto, poi fuggita senza fermarsi. Un 15enne di Sovico è finito in ospedale con diverse fratture al volto e agli arti, dopo l’impatto, mentre l’amico è riuscito a schivare l’auto riportando fortunatamente solo lievi ferite. Un episodio molto grave, dai contorni ancora poco chiari, ma che – secondo le prime ricostruzioni – sarebbe avvenuto a causa di uno scambio di persona. Un fatto che desta molto preoccupazione anche tra tanti genitori. Quella che doveva essere una serata estiva in compagnia ha rischiato di finire nei peggiori dei modi.

E’ successo poco dopo le 21, in pieno centro, tra via Roma, via Milano e via Italia.

Prima una lite al bar

Da quanto è stato possibile ricostruire tutto sarebbe iniziato all’interno di un bar della zona. Una coppia di coniugi era seduta a un tavolino e tra gli avventori c’erano anche due adolescenti che chiacchieravano e scherzavano tra loro, raggiunti poco dopo da altri amici.

Per cause ancora in corso di accertamento, tra il gruppo di ragazzi e la donna residente in paese, sarebbe scoppiata una discussione, forse nata da una parola di troppo ma senza conseguenze fisiche fino a quel momento. Poco dopo però la situazione si sarebbe fatta ancor più tesa.

Nel momento in cui gli adolescenti sono usciti dal locale insieme agli altri giovani, la donna – descritta dai presenti come molto alterata – si sarebbe diretta verso la propria auto, avrebbe preso un oggetto contundente – pare il crick – e avrebbe iniziato a inveire contro di loro. I ragazzi, probabilmente spaventati, le avrebbero lanciato addosso una bibita che avevano in mano, nel tentativo di allontanarla e farla desistere. La situazione, però, sarebbe ulteriormente degenerata da lì a poco.

L’investimento poco dopo

La donna – hanno raccontato alcuni testimoni – è salita sulla propria vettura, ha percorso un giro dell’isolato e, giunta in via Italia, avrebbe investito volontariamente i due quindicenni di Sovico che in quel momento stavano camminando sul marciapiede, scambiandoli probabilmente per i ragazzi con cui aveva avuto il diverbio. Subito dopo la donna, cinquantenne, si sarebbe allontanata senza prestare soccorso.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze sul posto. Sarebbe stata fornita anche la targa dell’auto, grazie alla prontezza di alcuni giovani che hanno annotato numeri. Una vicenda dai contorni ancora non del tutto chiari, su cui indagano i Carabinieri per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La mamma del ragazzino ferito

Il giovane studente è stato ricoverato al San Gerardo di Monza per alcuni giorni e solo domenica è potuto tornare a casa dalla mamma. Quella sera stava camminando sul marciapiede in via Italia a Macherio insieme a un suo coetaneo, anche lui di Sovico, quando si sono trovati la vettura addosso.