Primi due casi di Coronavirus ad Arcore, il sindaco chiude il Parco di Villa Borromeo

I due concittadini sono in isolamento domiciliare e non ci risulta che le loro condizioni siano preoccupanti.

ATS ha già messo in atto tutte le procedure di sorveglianza precauzionali per le persone che sono state a stretto contatto con loro.

Come gli esperti ci spiegano questo fatto non deve costituire ragione di allarme: dobbiamo continuare a stare in casa, uscire solo per acquisto di beni di prima necessità e solo se strettamente necessario e muoverci solo per comprovate esigenze lavorative o di salute.

Sono certa che vi unirete a me nell’augurare ai nostri concittadini una pronta guarigione.

P.s. A differenza del precedente avviso ovviamente il parco di Villa Borromeo verrà chiuso da oggi!

P.P.S. Abbiamo istituito due numeri ai quali chiamare per avere informazioni.

335 7708929

335 7273562

Dalle 9 alle 15.00.