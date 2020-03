Primo caso anche a Macherio

Primo caso di Coronavirus anche a Macherio. Lo ha comunicato questa mattina il sindaco Mariarosa Redaelli sul sito del Comune.

L’annuncio del primo cittadino

“Oggi, giovedì 12 marzo 2020, l’Agenzia per la Tutela della Salute – Ats mi ha comunicato la positività al coronavirus di un nostro concittadino – scrive il sindaco Redaelli – Si tratta del primo e, per ora, unico caso diagnosticato. L’Ats ha già messo in atto tutte le procedure previste dai protocolli medici. Per la popolazione il livello di allarme non cambia. La serietà della situazione richiama tutti i cittadini alla responsabilità, al senso civico, alla solidarietà. Per il bene comune rispettiamo le norme previste dai decreti del Governo”.