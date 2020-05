Primo Maggio con i Maestri del lavoro a Seregno. Questa mattina, venerdì, la semplice cerimonia per ricordare la festa dei lavoratori al cippo di via Corsica.

Questa mattina, venerdì Primo Maggio, la tradizionale cerimonia per ricordare la festa dei lavoratori al cippo dei Maestri del lavoro di via Corsica, nei pressi delle scuole di via Briantina. Erano presenti il vice console dei Maestri del lavoro di Monza e Brianza, Giuseppe Pesconi, e Lorenzo Simonassi, storico maestro seregnese che quindici anni fa aveva promosso la realizzazione del cippo in memoria dei defunti.

L’intervento dell’assessore Mariani

In rappresentanza dell’Amministrazione alla cerimonia erano presenti il sindaco, Alberto Rossi, e l’assessore Ivana Mariani con delega allo Sviluppo economico: “Questo Primo Maggio così singolare non sia soltanto una ricorrenza ma un’occasione di riflessione per portare un contributo di idee e strumenti nuovi all’economia nel suo complesso – le parole dell’assessore Ivana Mariani – Anche ciascuno di noi è chiamato a stili di vita nuovi per alimentare una economia più solidale e sostenibile”.

I Maestri del lavoro nelle scuole

Durante l’anno scolastico 2019/2020, prima dell’interruzione delle lezioni in classe, il Consolato provinciale di Monza e Brianza con il progetto “Scuola lavoro” ha incontrato poco meno di 1.700 studenti negli istituti della Provincia, di cui 531 in sette scuole di Seregno. “Numeri ridicoli rispetto al nostro standard” ha sottolineato il vice console con rammarico per il progetto interrotto a causa dell’emergenza sanitaria. L’anno precedente erano stati incontrati oltre 6.400 studenti negli istituti scolastici della Provincia. “L’anno prossimo organizzeremo incontri in videoconferenza e tour virtuali nelle aziende medio-grandi” ha concluso Giuseppe Pesconi.

