Sono le primule gialle il simbolo scelto dalla Città di Seregno per ricordare le vittime del Covid. Lo ha deciso all’unanimità la Commissione Cultura del Consiglio Comunale di Seregno.

Primule gialle per ricordare le vittime del Covid

La commissione, su mandato del Consiglio tutto, si è riunita nella giornata di ieri, giovedì 11 febbraio, per programmare uno o più segni da mettere in atto il prossimo 20 febbraio, primo anniversario del ricovero in ospedale del “paziente 1” del Covid in Italia e della scoperta del focolaio di Codogno.

Alcune primule gialle saranno piantate nelle fioriere pubbliche di piazza della Concordia. La collocazione delle primule sarà preceduta da una messa di suffragio, celebrata alle ore 10.30 nella Basilica San Giuseppe.