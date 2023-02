Due squadre di Vigili del fuoco sono intervenute nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 febbraio, nella frazione di Costa Lambro (Carate) a causa di un principio di incendio all'interno del plesso della scuola elementare di via Montello.

Principio di incendio a scuola: intervengono i Vigili del fuoco

Secondo quanto è stato possibile accertare l'allarme sarebbe scattato intorno alle 16.30 a causa di un principio di incendio sviluppatosi, per cause ancora da chiarire, all'interno del locale bidelleria utilizzato a anche come deposito di carta e cartone.

Presso la scuola di via Montello, che fa parte dell'Istituto Comprensivo Statale Romagnosi, sono dunque intervenuti i pompieri del distaccamento di Seregno e Carate, oltre ai Carabinieri. Fortunatamente non ci sono state conseguenze: la porta della bidelleria è rimasta annerita a causa del fumo sprigionatosi ma nulla di più. Non si segnalano feriti o intossicati.