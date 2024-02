Principio di incendio in ditta, sul posto Vigili del fuoco e ambulanza

Sembra essere fortunatamente rientrato l'allarme scattato attorno alle 9.30 di oggi, lunedì 5 febbraio, in una ditta di Burago Molgora.

Solo un principio d'incendio

In un primo momento era stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e di un'ambulanza, in codice rosso, per un incendio. Una volta giunti sul posto i pompieri hanno invece accertato che si trattava di un principio di incendio velocemente domato pare senza conseguenze particolari e senza feriti.