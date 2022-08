Principio di incendio in un capannone

Vigili del fuoco a Carate Brianza questa mattina per un principio di incendio.

Principio di incendio

L'allarme è scattato intorno alle 8.20 in via del Dosso al civico 1 dove sono arrivate squadre del comando dei Vigili del fuoco di Monza per un principio di incendio all'interno di un'attività produttiva. Sul posto sono state inviate l'autopompa dei distaccamenti di Seregno e Desio, l'autoscala della sede centrale di via Mauri, l'autobotte del distaccamento di Carate Brianza e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.

I soccorsi

Chiesto l'intervento anche di un'ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza per precauzione, non risultano infatti persone ferite o intossicate.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da domani, martedì 23 agosto 2022.