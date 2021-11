Principio di incendio in un mobilificio abbandonato: Vigili del fuoco al lavoro

A Carate Brianza

Due le squadre dei pompieri intervenute in via Fiume.

Due squadre dei Vigili del fuoco stanno intervenendo in questi minuti a Carate Brianza, in via Fiume.

Principio di incendio in un mobilificio abbandonato

L'intervento si è reso necessario dopo che, all'interno di un mobilificio abbandonato e dismesso ormai da molti anni, si è sviluppato un principio di incendio. L'area interessata sarebbe quella dell'ultimo piano dell'edificio. Al momento, fortunatamente, non ci sarebbero fiamme solo del fumo. I pompieri sono dunque al lavoro per mettere l'area in sicurezza. Sul posto si trovano anche i Carabinieri della compagnia di Seregno.