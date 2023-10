Principio di incendio per un mezzo pesante: intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, venerdì 27 ottobre, a Varedo.

Principio di incendio per un mezzo pesante a Varedo

I pompieri sono stati allertati intorno alle 9 di questa mattina per un principio di incendio che ha interessato un mezzo pesante, un autocarro per la precisione, che stava percorrendo la Sp ex 527.

Sul posto si sono portati due mezzi dei Vigili del fuoco: l'autopompa serbatoio e l'autobotte provenienti dalla sede centrale di Monza. Il personale dei pompieri in breve tempo ha fermato l'incendio e ripristinato le condizioni di sicurezza lungo la viabilità della provinciale.