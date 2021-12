Principio di incendio sul balcone: quattro mezzi dei Vigili del fuoco a Varedo

L'intervento

L'intervento è scattato questa mattina intorno alle 10.30 in via Aquileia.

Quattro mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Varedo per un principio di incendio.

Principio di incendio sul balcone a Varedo

Le fiamme, in base a quanto è stato possibile accertare, si sono propagate su un balcone di un appartamento posto al primo piano di un condominio situato in via Acquileia. L'intervento dei pompieri è scattato intorno alle 10.30.

Sul posto sono state inviate autopompa e autoscala da Desio, un'altra autopompa proveniente dal distaccamento di Seregno e il carro soccorso proveniente dal distaccamento di Lazzate.

In breve tempo i Vigili del fuoco hanno spento il principio di incendio e ripristinato le condizioni di sicurezza.