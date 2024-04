Principio di incendio sul tetto

Intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco per spegnere un principio di incendio su un tetto

L'allarme è scattato poco prima delle 17 di sabato a Veduggio con Colzano , in vicolo della Rosa. Qui infatti sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del Fuoco (l'autopompa e l'autoscala da Carate Brianza e l'autopompa ed il carro ventilazione da Seregno Volontari) per un principio di incendio che ha interessato una porzione di tetto.Giunti in posto, mediante l'ausilio dell'autoscala, si è provveduto a salire sul colmo del tetto, per controllare e bonificare le partite lignee coinvolte.