Vigili del fuoco e ambulanza nella tarda mattinata di oggi, martedì 25 febbraio 2020, a Sovico per un principio di incendio ad una canna fumaria.

Principio d’incendio a una canna fumaria: pompieri a Sovico

In base a quanto è stato possibile ricostruire, la chiamata ai pompieri è scattata per del fumo sospetto all’interno di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di viale Monza.

Sul posto sono arrivati tempestivamente tre mezzi dei Vigili del fuoco di Monza, assieme all’ambulanza di Seregno Soccorso e agli agenti della Polizia locale di Sovico.

Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e in breve tempo. Non si registrano feriti o intossicati.