Attimi di apprensione attorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 4 marzo, per un principio d’incendio scoppiato in un’azienda della zona industriale di Cavenago di Brianza.

Principio d’incendio in azienda, sul posto i Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato attorno alle 12.15, quando per cause ancora al vaglio di Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine intervenute, una tubatura dell’edificio sarebbe bruciata, provocando del fumo all’interno dello stabile.

Subito è dunque partita la chiamata al numero unico dell’Emergenza Urgenza che ha portato sul posto cinque mezzi dei Vigili del Fuoco, una volante dei Carabinieri, un’auto del corpo di Polizia Locale Brianza Est e un’ambulanza in codice rosso.

Immediatamente l’azienda ha attivato tutti i protocolli sicurezza, evacuando l’edificio. I pompieri al loro arrivo hanno invece iniziato a lavorare per mettere in sicurezza l’area, coadiuvati dagli uomini delle Forze dell’Ordine.

L’allarme rientrato

Fortunatamente la situazione si sarebbe risolta per il meglio, dal momento che il principio d’incendio e il fumo sembrerebbe non abbiano provocato problemi ai dipendenti. Per gli operai infatti, dopo le visite del personale sanitario, non è stato nemmeno necessario il trasferimento in strutture ospedaliere.

Sul posto, per sincerarsi della situazione e verificare che la problematica fosse rientrata si è recato anche il sindaco Giacomo Biffi.

Una situazione dunque che si è risolta per il meglio ma che, visto l’ampio dispiegamento di mezzi, ha provocato molta apprensione tra i cavenaghesi che transitavano nella zona e gli operai delle aziende limitrofe che si chiedevano cosa fosse successo all’interno del capannone.