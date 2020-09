Principio d’incendio in magazzino, paura in una pizzeria di Villasanta

Paura in una pizzeria di Villasanta per un principio d’incendio verificatosi questa notte nel magazzino di una pizzeria. E’ avvenuto in un locale di via Leonardo da Vinci.

“Torneremo più motivati di prima”

Il principio d’incendio si è verificato nel magazzino della pizzeria “Pappa & Pizza Da Maurino”, locale molto conosciuto in tutta Villasanta. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le fiamme hanno provocato diversi danni alla struttura, che rimarrà chiusa per qualche giorno. A darne l’annuncio è stato il titolare dell’attività, che su Facebook ha pubblicato le foto dell’intervento dei Vigili del Fuoco.

“Amici, purtroppo questa notte, un principio di incendio in magazzino ci ha messo fuori uso – si legge sulla pagina ufficiale della pizzeria – Sicuramente Pappa&Pizza rimarrà chiusa per qualche giorno, noi non ci abbattiamo, ci alziamo le maniche, e torneremo più motivati di prima. Vi chiedo di continuare a sostenerci come avete fatto dal primo giorno”.

