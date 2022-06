Principio d'incendio in un ristorante di Nova Milanese. Le fiamme hanno riguardato la canna fumaria, questa mattina i Vigili del Fuoco sono accorsi in piazza Libertà

Principio d'incendio in un ristorante di Nova Milanese

E' stato placato in circa un'ora il principio d'incendio che ha interessato la canna fumaria del ristorante Rosita a Nova Milanese. Intorno alle 12 di oggi, lunedì 6 giugno, sono accorsi in piazza Liberta diversi mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Desio e Monza.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Per fortuna il rogo era piuttosto contenuto ed è stato placato sul nascere grazie al tempestivo intervento delle squadre dei pompieri. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. In corso di accertamento le cause del malfunzionamento della canna fumaria, che ora dovrà essere ripristinata prima di poter rimettere in funzione la cucina del locale.