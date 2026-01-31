Paura

Principio d’incendio in una lavanderia self service: fumo e spavento tra i residenti

Momenti di apprensione quelli vissuti stasera, sabato 31 gennaio 2026, poco dopo le 22, nel centro di Lesmo per un principio d'incendio divampato all'interno di una lavanderia self service di via Manzoni

Principio d’incendio in una lavanderia self service: fumo e spavento tra i residenti

Lesmo · 31/01/2026 alle 23:07

di

Momenti di apprensione nel centro di Lesmo per un principio d’incendio divampato all’interno di una lavanderia self service di via Manzoni.  L’allarme è scattato poco dopo le 22 di questa sera, sabato 31 gennaio 2026,  quando un forte odore acre e fumo ha iniziato a fuoriuscire dal locale, attirando l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona.

Il malfunzionamento e l’allarme

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine del rogo sarebbe riconducibile al malfunzionamento di una delle lavatrici in funzione. Un probabile guasto elettrico o il surriscaldamento di una componente meccanica avrebbe innescato le fiamme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area insieme ai sanitari del 118 che, fortunatamente, sono arrivati a Lesmo solamente in via precauzionale. Infatti non ci sono feriti.  Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Arcore.

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e carabinieri

I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nelle verifiche tecniche per accertare l’esatta natura del guasto e confermare l’agibilità del punto vendita. Nel frattempo molti residenti della zona, soprattutto coloro che abitano nel condominio sopra l’attività commerciale sono scesi in strada per capire cosa fosse accaduto.

Tu cosa ne pensi?