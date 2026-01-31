Principio d’incendio in una lavanderia self service: fumo e spavento tra i residenti

Momenti di apprensione nel centro di Lesmo per un principio d’incendio divampato all’interno di una lavanderia self service di via Manzoni. L’allarme è scattato poco dopo le 22 di questa sera, sabato 31 gennaio 2026, quando un forte odore acre e fumo ha iniziato a fuoriuscire dal locale, attirando l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona.

Il malfunzionamento e l’allarme

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine del rogo sarebbe riconducibile al malfunzionamento di una delle lavatrici in funzione. Un probabile guasto elettrico o il surriscaldamento di una componente meccanica avrebbe innescato le fiamme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area insieme ai sanitari del 118 che, fortunatamente, sono arrivati a Lesmo solamente in via precauzionale. Infatti non ci sono feriti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Arcore.

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e carabinieri

I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nelle verifiche tecniche per accertare l’esatta natura del guasto e confermare l’agibilità del punto vendita. Nel frattempo molti residenti della zona, soprattutto coloro che abitano nel condominio sopra l’attività commerciale sono scesi in strada per capire cosa fosse accaduto.