Vigili del fuoco al lavoro

Fortunatamente non si registrano feriti.

Principio d'incendio in via Curiel, notte di paura a Mezzago. L'intervento dei Vigili è avvenuto all'altezza del civico 18: fortunatamente non si registrano feriti.

Autoscala al lavoro

L'intervento dei Vigili del fuoco è avvenuto nel cuore della notte in un'abitazione di via Curiel 18, all'angolo con via Banfi, a Mezzago. Le Forze dell'ordine sono intervenute per sedare un principio d'incendio scatenatosi all'interno di una canna fumaria. Sul posto si sono portate due autopompe e un'autoscala in arrivo da Monza: l'intervento è stato tempestivo e provvidenziale e ha permesso ai Vigili del fuoco di sedare immediatamente l'incendio. Presenti anche i sanitari dell'Avps di Vimercate, nonostante fortunatamente non si siano registrati feriti tra gli inquilini dell'abitazione.

Le immagini dell'intervento

Di seguito alcune immagini dell'intervento dei Vigili del fuoco avvenuto nella notte tra giovedì 6 gennaio e venerdì 7 gennaio 2022 in via Curiel a Mezzago.