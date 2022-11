Cesano: due fratelli pregiudicati a processo per estorsione ai danni di un cinquantenne, costretto a sottoscrivere il passaggio di proprietà senza alcun pagamento.

Due fratelli alla sbarra per estorsione

"Firma qui, o finisci male". L'accusa è di aver costretto un cinquantenne di Varese a firmare l'atto del passaggio di proprietà del suo furgone, senza effettuare il pagamento dei 6.500 euro pattuiti in precedenza. Il fatto contestato sarebbe avvenuto presso un'agenzia pratiche auto di Cesano Maderno nel 2018.

Le minacce in un'agenzia di Cesano

Per questo episodio sono a processo davanti ai giudici di Monza due fratelli pregiudicati di origine calabrese, Umberto e Orlando R., residenti in Brianza, con l'accusa di estorsione. L'oggetto del contratto era un furgone per il trasporto dei cavalli. "Quando mi sono presentato all'agenzia di Cesano Maderno, mi hanno detto di firmare mostrando qualcosa che secondo me era la canna di una pistola", ha detto la vittima in aula.