Due arresti ieri pomeriggio da parte della Polizia di Stato di Como. In manette sono finiti due 33enni di origine marocchina, irregolari sul terriorio nazionale, ma domiciliati a Vigevano e a Seveso.

I due soggetti sono stati arrestati a Grandate, in provincia di Como, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, a seguito delle indagini svolte al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di cocaina.

Produzione, traffico e detenzione di droga, due arresti

Nello specifico intorno alle 16.00 di ieri gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Como, hanno effettuato un servizio dedicato di osservazione e monitoraggio ponendo la loro attenzione sui due 33enni e sui loro movimenti sospetti.

I due, infatti, si aggiravano nei comuni di Grandate e Lomazzo, in un’autovettura facendo consegne “a domicilio” di droga.

Gli agenti hanno accertato e documentato le continue cessioni di stupefacente e hanno proceduto al controllo al quale, i due, sin da subito si sono mostrati insofferenti. A seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina, preconfezionate e suddivise in involucri di cellophane, pronte alla vendita, circa 300 euro in contanti e 200 franchi svizzeri, provento dell’attività di spaccio dei due 33enni dato il loro status di disoccupati.

Le verifiche in Questura

In Questura, sono emerse le condanne del 33enne domiciliato a Seveso per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, sottoposto attualmente a misura cautelare dell’obbligo si presentazione alla Polizia Giudiziaria tre giorni a settimana presso i Carabinieri di Seveso emessa dal Tribunale di Como, mentre l’altro 33enne annoverava notizie di reato in materia di stupefacenti nonché un arresto per omicidio doloso in concorso.

Sono stati, quindi, tratti in arresto in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Al momento si trovano nelle camere di sicurezza della Questura di Como, in attesa del processo in direttissima che si terrà questa mattina.