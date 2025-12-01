Progetto Smart, controllati i veicoli sulle strade e i giovani in piazza

Venerdì e sabato i servizi straordinari della Polizia Locale: 2 verbali e una denuncia per guida in stato di ebbrezza

Controlli serali

Secondo e ultimo fine settimana di controlli sul territorio di Varedo nell’ambito del Progetto Smart promosso e finanziato da Regione Lombardia. Venerdì sera la Polizia Locale impegnata nel servizio straordinario ha controllato 20 veicoli: 10 i conducenti stati sottoposti a test alcolemico ed emesso un verbale per mancata revisione. Sono stati controllati anche 19 giovani in piazza Onu alla Valera in via Umberto I in centro a Varedo.

Un automobilista denunciato

Sabato sera invece i veicoli fermati e controllati sono stati 15, dei conducenti sottoposti ad alcoltest uno presentava un tasso alcolemico di 1,17 g/l ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, una è stata patente ritirata. Gli agenti hanno nuovamente controllato i frequentatori dei due principali luoghi di ritrovo della città.