Prolungamento M2 a Vimercate, forse è la volta buona. L’onorevole leghista Massimiliano Capitanio presenta un emendamento al Decreto Rilancio per stanziare 2 milioni per la progettazione dell’opera, il senatore Roberto Rampi del Partito democratico pronto a sostenerlo.

Il botta e risposta, era cominciato all’inizio di maggio, quando in Regione i consiglieri di Pd e Movimento 5 Stelle avevano presentato un emendamento al Progetto di legge per la ripartenza della Lombardia che chiedeva lo stanziamento di un milione di euro per la progettazione del prolungamento della metropolitana M2 da Cologno fino a Vimercate. Emendamento bocciato dalla maggioranza di centrodestra.

“Uno studio urgente – avevano sottolineato i democratici Gigi Ponti e Fabio Pizzul e il pentastellato Marco Fumagalli – in quanto se immediatamente commissionato e presentato entro il 31 dicembre 2020 avrebbe permesso il finanziamento dell’opera. Sia il Pd che il M5S hanno infatti votato a favore dell’emendamento proprio perché rappresentava una promessa elettorale verso i loro elettori e come tale li impegna anche a livello governativo”.

Di contro il consigliere regionale Andrea Monti della Lega ribatteva che l’iniziativa dei due partiti di minoranza era strumentale. “In quasi un anno di Governo non hanno portato al territorio neanche un centesimo per il prolungamento fino a Vimercate. Al contrario invece hanno deliberato le risorse per un altro progetto, molto diverso dalla metropolitana, ovvero la metrotranvia.

“Viene dunque da chiedersi come mai continuino a parlare di metropolitana quando tutti i sindaci, compresi quelli del Pd, da mesi, stanno lavorando alla metrotranvia”. Accusando Pd e 5Stelle di presentare in Regione “emendamenti a casaccio, con il solo scopo di farli bocciare per poi gridare allo scandalo”.

Nei giorni scorsi Gigi Ponti, partecipando a un dibattito sul futuro dei trasporti in Brianza, senza polemizzare, si era augurato ancora che la Regione stanziasse quel milione necessario per completare la progettazione – “i Comuni interessati al passaggio dell’opera hanno già stanziato la loro quota” – così da poter fruire di potenziali finanziamenti europei, che altrimenti rischiano di sfuggire.

Il confronto dalla Regione si è ora spostato in Parlamento, dove l’onorevole della Lega Massimiliano Capitanio, dopo aver impegnato il Governo con un ordine del giorno ad hoc, ha presentato un emendamento al Decreto Rilancio, sottoscritto da altri parlamentari leghisti brianzoli e milanesi, “per stanziare 2 milioni di euro per la progettazione dell’opera. Si tratta di una briciola che chiedo di staccare dall’assegno da 800 milioni destinati alla linea 2 della metropolitana di Torino, città a guida 5 Stelle. Vedremo se grillini e Pd mi aiuteranno in questa missione, dimostrando di avere a cuore anche Vimercate e la Brianza Est oltre alla città della Mole. La Lega al Governo portò quasi un miliardo per la M5 di Monza, adesso tocca a loro”.

A Vimercate abita il senatore Roberto Rampi, del Partito democratico. “Conosco bene l’onorevole Capitanio quindi non voglio pensare che l’emendamento sia stato presentato apposta per farselo bocciare e quindi gridare al Governo cattivo. Personalmente sono convinto che su temi importanti come è quello della mobilità le bandiere non contano e quindi mi sono mosso per fare il possibile perché l’emendamento passi. Mi auguro davvero che si possa finanziare il progetto di un’opera importante non solo per la Città di Vimercate”.

Non dimentichiamo poi che il Comune di Vimercate è l’unica città brianzola a guida pentastellata. Chissà mai che tutto questo non possa giocare a favore dello stanziamento. Incrociamo le dita.

