Pronti 90mila euro per ristrutturare palazzo Landriani

L’Amministrazione di Bernareggio ha previsto il finanziamento con 90mila euro del progetto di riqualificazione di palazzo Landriani.

Il progetto rimasto nel cassetto per anni che prevede la riqualificazione di palazzo Landriani destinato a diventare il polo culturale del paese sembra arrivato, finalmente, al primo passo ufficiale. L’accordo che il Comune ha raggiunto con «Regia immobiliare» scongiura il rischio di dover pagare più di due milioni di euro.

«Il rischio di dover pagare più di due milioni di euro aveva bloccato il nostro più grande progetto che riguarda palazzo Landriani – ha affermato il sindaco Andrea Esposito – Ora possiamo investire senza la paura di dover aprire un mutuo per più di due milioni di euro: si parte con la realizzazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’edificio stanziando 90 mila euro. Successivamente partiranno i lavori per una spesa totale, comprensivo di progetto, di 150mila euro. Una volta conclusi l’intero edificio rispetterà tutte le norme vigenti e sarà in teoria utilizzabile: successivamente speriamo di poter accedere al finanziamento di un bando nazionale per la ristrutturazione degli edifici storici per coprire totalmente o in parte il costo di 950mila euro per realizzare la biblioteca, la sala prove e tutto il progetto. Nel caso non potessimo accedere, accenderemo un mutuo trentennale per ammortizzare negli anni la spesa».