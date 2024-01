Protesi "sbagliate", condannato il dentista

Applica protesi "sbagliate", il tribunale condanna il dentista con studio a Biassono che ha procurato danni estetici e psicologici a una paziente di Desio.

Protesi "sbagliate"

Avrebbe voluto riprendere il sorriso, ma dopo l’intervento si è ritrovata sull’orlo della depressione, con problemi estetici, di masticazione, e persino di pronuncia. Il tribunale di Monza si è pronunciato sul caso di malasanità che ha colpito una donna 56enne di Desio che, nel 2017, si era rivolta a una società di odontoiatria con diversi centri in franchising (successivamente fallita), che si appoggiava a uno studio di Biassono. Gli imputati erano due: un 63enne milanese e un 40enne di origini sudanesi, F.A. e M.A., che negano le accuse a loro contestate di lesioni colpose mediche. Il primo è stato condannato a 20 giorni di reclusione con la concessione della sospensione condizionale della pena, ma subordinata al pagamento alla paziente di 3mila euro di provvisionale sul risarcimento dei danni. L’altro imputato, un 63enne milanese, è stato invece assolto.

La sentenza

La sentenza è stata pronunciata nei giorni scorsi dal giudice Gianluca Polastri. Secondo le accuse, sostenute in aula dal pubblico ministero Vincenzo Fiorillo, la donna ha subito l’impianto di due protesti provvisorie, che si sono rivelate del tutto inadeguate, provocandole forti dolori, infiammazioni, problemi di masticazione e di fonetica. Gli imputati avrebbero tentato «vanamente» di sistemare le protesi sbagliate, «omettendo di rimuoverle nel tempo previsto di sei mesi». La parte lesa si era successivamente rivolta a un altro dentista, che nel corso dell’istruttoria è stato sentito in aula in qualità di testimone.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 23 gennaio 2024.