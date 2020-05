Protesta della Lega in Parlamento, c’è anche il brianzolo Capitanio

Protesta della Lega in Parlamento, c’è anche il brianzolo Massimiliano Capitanio. Il deputato di Concorezzo ha trascorso due notti sui banchi della Camera.

Circa una settantina di leghisti, tra Camera e Senato, hanno deciso di trascorrere due notti in Parlamento per protestare contro i recenti decreti pubblicati dal Governo. Un presidio a oltranza voluto dal leader del Carroccio Matteo Salvini.

“Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli italiani – si è rivolto così ai cittadini Salvini attraverso il suo canale Twitter – Risposte concrete su mascherine e protezione sanitaria per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori, soldi veri a commercianti e imprenditori, certezze per le famiglie coi figli a casa e le scuole chiuse, sospensione vera dei mutui, sostegno per affitti e bollette, mafiosi da riportare in carcere”.