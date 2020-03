Protezione civile in strada per controllare i cittadini

Da ieri sera la protezione civile di Roncello è in strada per controllare il rispetto della nuova normativa per limitare la diffusione del Coronavirus.

La Protezione civile in strada mattina e sera

Stanno dando tutto il supporto possibile al Comune e ai cittadini i volontari della Protezione civile di Roncello: questa mattina erano in piazza durante il mercato, per controllare che i cittadini rispettino il decreto che consente di uscire di casa solo a chi ha bisogno di recarsi ai negozi alimentari e farmacie. Durante la mattinata odierna nella piazza davanti al comune erano presenti solo le bancarelle alimentari del mercato e tutti si è svolto mantenendo le distanze di sicurezza. Controlli anche su tutto il territorio per evitare assembramenti e comportamenti non consoni.

I controlli anche durante le ore serali

I controlli erano cominciati già il giorno precedente con un gruppo di volontari che ha monitorato tutto il territorio cittadino cercando eventuali assembramenti e l’eventuale apertura non consentita di attività. Il nuovo decreto permette infatti di tenere aperti bar e ristoranti solo dalle 6 di mattina alle 18 di sera.